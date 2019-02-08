Edinilen bilgiye göre, Yunus K. (38) idaresindeki 81 BZ 855 plakalı otomobili ile Gerede istikametinden Karabük istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ bankette bulunan kavşak levhasına vurarak kaza yaptı. Kazada sürücü Yunus K., araçta bulunan yolcular Meryem K., Ahmet K. ve İlyas K. yaralandı. Kazada 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Karabük'te trafik kazası: 4 yaralı
08.02.2019 - 20:50 | Son Güncelleme: 08.02.2019 - 20:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Karabük,kaza,asayiş,
603304 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603304.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER