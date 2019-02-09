Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçmiş yıllar dikkate alındığında 14 Şubat Sevgililer Günü’nün, ekonomide yaklaşık 9 milyar liralık bir hareketlenme oluşturması bekleniyor. Tüm yıl içinde en çok satış yapılan özel günlerin başında gelen Sevgililer Günü, pırlanta ve altın takı, akıllı telefon, çikolata ve çiçek gibi hediyelerin en çok satıldığı günlerden biri. Ancak bu günde hediye alacakları büyük tehlikeler de bekliyor. Özel günleri fırsat bilenler sosyal medya üzerinden yaptıkları satışlarla eşine ve sevdiğine hediye almak isteyenleri ağına düşürüyor.

Özellikle mücevher ve altın gibi pahalı hediye alacaklar sahte ürünlerle karşı karşıya kalabiliyor. Altın rengine bulanmış gümüş ya da ayarıyla oynanmış altınlarla tüketiciler aldatılıyor. Bunu yaparken de Instagram ve Facebook gibi sosyal medya alanları kullanılıyor. Allı pullu reklamlar verip 200 liraya tektaş satıyorlar. Oysa gerçek tektaş yüzüklerin değeri 1.000 liradan başlıyor...

Bir değer mesele de indirim aldatmacası... Özel günlerin cazibesinden faydalanmak isteyen fırsatçılar önce ürünlerin fiyatını şişiriyor, sonra da ‘indirim’ adı altında satışa sunuyor.

Promosyonlu ürünler, ‘bir alana bir bedava, ikinciye yüzde 50 indirim, kapatıyoruz’ gibi taktiklerle alışveriş çılgınlığı devam ettirilmek isteniyor ancak bilinçli tüketiciler zaten piyasayı iyi kontrol ettiği ve ürün karşılaştırması yaptığı için bu tuzağa düşmüyor.