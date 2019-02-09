Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkez Gazi Caddesi'nde bulunan Büyük Çarşı Pasajı'nda kablo görünen şüpheli çantayı fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerin gelen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler caddeyi çift taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapattı. Şerit çekerek çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, toplanan vatandaşları da uzaklaştırmaya çalıştı. Şerit dışında çok sayıda vatandaş şüpheli pakete aldırmayarak beklemesi ise dikkat çekti.

Daha sonra olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı. Ekip çantayı özel bir cihazla kontrol ettikten sonra aldı. Çantadan, arızalı olduğu için atıldığı tahmin edilen hoparlör parçaları çıktı.