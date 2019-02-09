Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesi Karşıyaka Mahallesinde bulunan Yunusemre Ortaokulunda eğitim gören 10 öğrencide, yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti başladı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sason Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler burada tedavi altına alındı. Serum tedavisi uygulanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Sason'da 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı
09.02.2019 - 14:10 | Son Güncelleme: 09.02.2019 - 14:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'ın Sason ilçesinde 10 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesi Karşıyaka Mahallesinde bulunan Yunusemre Ortaokulunda eğitim gören 10 öğrencide, yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti başladı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sason Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler burada tedavi altına alındı. Serum tedavisi uygulanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Batman,Sason,zehirlenme,
603478 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603478.aspx
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