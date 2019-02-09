Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesi Karşıyaka Mahallesinde bulunan Yunusemre Ortaokulunda eğitim gören 10 öğrencide, yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti başladı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sason Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler burada tedavi altına alındı. Serum tedavisi uygulanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.