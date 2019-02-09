Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası’nın Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinin yan tarafında bulunan evin bodrum katındaki bu iş yerinin deposunun asma kilitlerini keserek 20 bin TL’lik malzemenin çalındığının ihbar edilmesi üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Olay yerinde ve çevrede bulunan tüm kamera görüntülerinin detaylı olarak incelenmesi sonucu yüzünü kapatmış bir şahsın depo bölümüne girerek el arabası ile bakır kabloları taşıdığı ve arka sokakta bulunan araçla olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.



Polis ekipleri, buradan yola çıkarak hırsızlık olayının şüphelisi G.O.(25) isimli şüpheliyi tespit ederek yakaladı. Emniyetteki işlemleri sona erdikten sonra adli makamlara sevk edilen G.O., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.