Edinilen bilgiye göre, İnebolu’da Boyran Mahallesinde Okan Durmuş idaresindeki  otomobil, iddialara göre sürücünün cep telefonuyla konuştuğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Boyran Köprüsü Mevkiinde kaldırıma çarptı. Kazada araçta büyük oranda maddi hasar oluşurken, kazayı sürücü yara almadan atlattı. 