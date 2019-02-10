Edinilen bilgiye göre, İnebolu’da Boyran Mahallesinde Okan Durmuş idaresindeki otomobil, iddialara göre sürücünün cep telefonuyla konuştuğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Boyran Köprüsü Mevkiinde kaldırıma çarptı. Kazada araçta büyük oranda maddi hasar oluşurken, kazayı sürücü yara almadan atlattı.
Cep telefonuyla konuşurken kaldırıma çarptı
10.02.2019 - 16:00 | Son Güncelleme: 10.02.2019 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde cep telefonuyla konuşurken sürücü, yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan olmadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaldırıma çarptı,cep telefonu,Kastamonu,
603693 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603693.aspx
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