Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz hafta Salı Akşamı Firüzköy'deki Mesire Alanı'nda yaşandı. İddiaya göre Emre Ç.(25) ve aynı yaştaki sevgilisi Rebiye K. bir süredir sorunlar vardı. İkili olayın yaşandığı akşam Mesire Alanı'na geldi ve tartışmaya başladı. Tartışmanın sonrasında Emre Ç., yanında getirdiği bıçakla genç kızı yaralamaya başladı. Birkaç bıçak darbesi sonrasında Emre Ç. kendisini aldattığını söylediği genç kızın ayaklarını bağladı. Bıçaklamaya devam eden Emre Ç. öldüğünü düşündüğü kızı bıraktı. Olay yerinden babasını arayan Emre Ç. babasına genç kızı öldürdüğünü söyleyerek polise teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler genç kızın yaşadığını anlayınca hastaneye kaldırdı. Genç kızın yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.