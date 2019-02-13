Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinop'ta yaşayan ve geçimlerini balıkçılıkla kazanan 77 yaşındaki Kazım ve 75 yaşındaki Şehri Yıldız çifti, mutluluğun sırrının karşılıklı sevgi ve saygı olduğunu belirterek, zamane gençlerine nasihatlerde bulundu. Kazım Yıldız, "Şimdi ki gençler bir defa darılınca, bir daha üzerine gitmiyorlar. Kadının üzerine gidersen kadın hemen yumuşar. Gönlünü alabilirsin. Ama erkek bir tarafa çekilince olmaz. Benim o kadar tanıdığım arkadaşım var. Zengin ama ailesinden ayrılmış. Ben bu zenginliği hiç istemiyorum. Parayla zenginlik olmuyor. Ben hayatta yemek seçmem. Çünkü 9 kardeşli evden geldim. Biz bulup yiyemedik. Bulunca da tek tencereden tek tabaktan yiyorduk. Biz öyle alıştık” dedi.

Evlilikte sevgi kadar saygının da önemli



Evlilikte sevgi kadar saygının da önemli olduğunu söyleyen 75 yaşındaki Şehri Yıldız ise "Mutluluğun sırrı el ele tutuşmak. El ele verirsek problemleri aşarız. Ama el ele vermezsek hiçbir olmaz. El ele verdiğimiz müddetçe o beni affeder, ben onu affederim. Buraya kadar böyle geçinerek geldik" diye konuştu.

"Dünyaya bir daha yeniden gelsem yine Kazım derim"



1970’li yıllarda köyden Sinop'a geldiklerini anlatan Şehri Yıldız, "O yıldan beri Kazım denizde uğraştı. Ben çocuklarla uğraştım. Ben evde, Kazım denizde, işte derken böyle geçindik, geçinmeye de devam ediyoruz. Bu zamana kadar Kazım beni idare etti. Ben onu idare ettim. Hiç kavgamız olup da 'annemin köyüne giderim, bırakırım giderim' demedim. Ondan da duymadım. Birbirimizden çok memnunuz. Bir sözümüz iki olmaz. O benim izimde, ben onun izindeyim. Dünyaya bir daha yeniden gelsem yine Kazım derim" şeklinde konuştu.

Gençlere tavsiyelerde bulundu



Şehri Yıldız yaşadığı tecrübelerinden yola çıkarak gençlere, "Hemen parlayıp, atıp, fırlatıp gidiyorlar. Gitmeyecekler. Gittiği zaman da azıcık bir ara verecek. Belki bir şeye morali bozulmuştur. Bir şeye darlanmıştır. Ondan sonra geleceği güzelliği ile bayan olsun erkek olsun güzelliği ile gönlünü alacak. Birbirimizi idare etmeliyiz" tavsiyelerinde bulundu.