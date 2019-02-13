Kırklareli merkeze bağlı Çukurpınar köyünde evinde yalnız yaşayan 67 yaşındaki M.K. isimli şahıstan haber alamayan komşuları eve baktı. Komşuları tarafından ölü bulunan M.K.'nın otopsi sonucunda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.
Kırklareli’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
13.02.2019 - 11:06 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 11:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli’de yalnız yaşayan bir kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kırklareli,karbonmonoksit,zehirlenme,
604393 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604393.aspx
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