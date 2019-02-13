Kırklareli merkeze bağlı Çukurpınar köyünde evinde yalnız yaşayan 67 yaşındaki M.K. isimli şahıstan haber alamayan komşuları eve baktı. Komşuları tarafından ölü bulunan M.K.'nın otopsi sonucunda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı. 