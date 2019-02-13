Edinilen bilgeyi göre kaza, Pınarbaşı ilçesinde Kayseri-Malatya karayolu üzerinde meydana geldi. H.O. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan G.O ve 4 yaşındaki Y.C.O yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürül Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 yaşındaki Y.C.O., burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştıra ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yaralı çocuk helikopterle sevk edildi
13.02.2019 - 14:00 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, Gürün Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Sivas’a sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,yaralanan çocuk,helikopterle götürüldü,
604431 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604431.aspx
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