Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Karacabey Devlet Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.P. idaresindeki araç, kavşağa yaklaştığında yeşil ışığın yanmasıyla ilçe merkezi istikametine doğru harekete geçti. Bu sırada Çanakkale'den Bursa istikametine seyreden D.G. idaresindeki tırın kırmızı ışık ihlali yaparak karşı yöne geçmeye çalışan otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil metrelerce yol kenarına savrulurken, direksiyon hakimiyetini kaybeden tır ise ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

Yoldan çıkan tır sinyalizasyon direğini devirdikten sonra orta refüjde bulunan tel çitleri sökerek karşı şeride geçti. Karşı yönde yoldan araç geçmemesi büyük bir faciayı önledi. Kazada, otomobil sürücüsü R.P. ile birlikte aynı araçta bulunan Y.C., H.G., K.Ş. ve S.B. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza sonrası Çanakkale-Bursa karayolunda trafik bir süreliğine her iki yönde de tek şeride düşürüldü.

Öte yandan daha önce de birçok can kaybının yaşandığı kavşakta hastanenin yapılmasıyla birlikte kazaların yaşanmaması için sinyalizasyon sistemi ve yayalara üst geçit yapılmıştı. Vatandaşlar yapılan çalışmalara rağmen kazaların hala yaşanmasına tepki göstererek tek çözümün batçık olduğunu söyledi.