Lapseki ilçesinde deniz seviyesinden 200 metre yüksek kesimlere kar düştü. Şahinli köyünden itibaren etkisini gösteren kar yağışı dağ köylerinde hayatı olumsuz etkiledi. Beyaza bürünen bitki örtüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Köy yollarının kara yolu ulaşımına açık olduğu bildirildi.
Çanakkale’de kar yağışı
14.02.2019 - 14:47 | Son Güncelleme: 14.02.2019 - 14:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde deniz seviyesinden 200 metre yüksek kesimlere kar yağdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale,kar,yağış,
604666 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604666.aspx
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