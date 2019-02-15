Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar Ateştuğla'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeki bir otomobilin motordan dumanlar çıkmaya başladı. Aracının alevler içinde kaldığını gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışması yapılan araç ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı. Olay sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
Otomobil alevlere teslim oldu
15.02.2019 - 08:55 | Son Güncelleme: 15.02.2019 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bağcılar,Ateştuğla,yangın,
604794 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604794.aspx
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