Edinilen bilgiye göre, Osman A. yönetimindeki 02 AJ 159 plakalı motosikleti ile Fatih D. Yönetimindeki 02 FD 750 plakalı otomobil ile çarpıştı. Valilik Kavşağında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 Yaralı
16.02.2019 - 17:07 | Son Güncelleme: 16.02.2019 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Osman A. yönetimindeki 02 AJ 159 plakalı motosikleti ile Fatih D. Yönetimindeki 02 FD 750 plakalı otomobil ile çarpıştı. Valilik Kavşağında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adıyaman,Atatürk Bulvarı,Valilik Kavşağı,
605131 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605131.aspx
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