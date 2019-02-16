Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Osman A. yönetimindeki 02 AJ 159 plakalı motosikleti ile Fatih D. Yönetimindeki 02 FD 750 plakalı otomobil ile çarpıştı. Valilik Kavşağında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.