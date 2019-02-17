Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Gencali Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yenileme çalışmalarını fırsat bilen hırsız veya hırsızlar, kabloları alarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen UEDAŞ ekipleri, yaklaşım 80 bin liralık bin 500 metrelik kablonun çalındığı tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, mahalleli güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istedi.
80 bin liralık kabloları çaldılar
17.02.2019 - 16:32 | Son Güncelleme: 17.02.2019 - 16:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da yaklaşık 80 bin lira olduğu tahmin edilen bin 500 metrelik elektrik kablolarını hırsız veya hırsızlar tarafından çalındı.
Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Gencali Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yenileme çalışmalarını fırsat bilen hırsız veya hırsızlar, kabloları alarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen UEDAŞ ekipleri, yaklaşım 80 bin liralık bin 500 metrelik kablonun çalındığı tespit etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,kablo hırsızları,
605289 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605289.aspx
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