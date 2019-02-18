Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Son yıllarda online alışveriş çığ gibi büyüdü. Bütün markalar bu alana yatırımı artırıyor. Çünkü mağazadan daha az masraflı, kayıp ve risk az. Öte yandan özellikle giyimde dokunmadan, denemeden almayı reddeden çok önemli bir kesim var. Onlar herhangi bir markanın internet sitesinde görse de mutlaka mağazadan deneyerek almayı tercih ediyor. ‘Peki fiyat’ derseniz, işte orada da durum değişiyor. Markaların outlet bölümlerini dışarıda tutarsak, mağazalarda daha çok o sezonun giysilerinin indirimli hâlini bulmak mümkün. Fakat aynı markanın internet mağazasında bazı ürünleri daha ucuza bulmak mümkün. Çünkü internet mağazasında elemandan elektriğe, kiradan komisyona kadar birçok masraf ‘minimum’ seviyede. Giderler azaldığı için fiyatta daha yüksek indirim mümkün. Mağazalarda ise zaman zaman serisi azaldığı için ekstra indirim yapılan ürünlere rastlamak mümkün. Bu yüzden benim tavsiyem sürekli kullandığınız renklerdeki tişörtleri, modelini beğendiğiniz gömleği, kaban ve manto gibi ürünleri, markasından emin olmak kaydıyla internet mağazasından kolaylıkla almak mümkün. Hele bugünlerde yüzde 70’e varan indirimlerin yanı sıra sepette yüzde 20-30 gibi ekstra indirim de ürünleri daha ‘uygun’ ve ‘alınabilir’ duruma getiriyor.

MAĞAZADA İNTERNETİ MUTLAKA KONTROL EDİN

Diyelim ki bir mağazadaki herhangi bir ürünü çok beğendiniz. Hepimizin elinde akıllı telefonlar olduğuna göre, birkaç dakika içinde beğendiğiniz o ürünün internette kaç lira olduğunu öğrenebilirsiniz. Bunun için, etiketlerdeki ürün kodlarını, o mağazanın internet sitesinde arama yaparken kullanırsanız çok daha kolaylıkla sonuca ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz senelerde tam da anlattığıma örnek olacak bir alışveriş tecrübesi yaşadım. Mağazadan aldığım bir ayakkabıyı online mağazada daha ucuza bulunca mağazaya iade edip internet sitesindekini satın alıp yüzde 25 avantaj kazandım. Sizler için mağazaların internet sitelerinden bir araştırma yapım. Süper lüks ve orta hâlli mağazalar arasında dolaştım. Fiyatlar yüzde 80’e varan oranlarda ucuz. Sepette artı indirimler de var. Listeye göz atıp karar verebilirsiniz.

YÜZDE 82'YE VARAN İNDİRİM

Markaların eski ve yeni fiyatlarına baktığımızda, gerçekten yüzde 80’e varan indirimler görmek mümkün. Örneğin Zara’da fiyatların bazılarında yüzde 82’ye varan düşüş olmuş. LCW’de yüzde 50 civarında bir indirim söz konusu. Vakko ve Beymen net yüzde 60 indirim uygularken Koton’da yüzde 64’ler civarında indirim dikkat çekiyor. Home Store’da ise yüzde 70’i aşan indirimin yanı sıra çeşitli kampanyalar da var.

AMAN DİKKAT!

¥ İndirim oranı gerçek mi?: Diyelim ki bir mağaza yüzde 70 indirim yaptığını ilan etmiş. Ancak siz o ürünün o fiyata satıldığını hiç görmediniz. Mağazadan ispatını isteyebilirsiniz. Aksi hâlde size gerçek fiyattan yüzde 70 indirim yapmak zorunda.

¥ Boşa para harcamayın: Evet, indirim oranları çok yüksek. İnternet siteleri göz alıcı parçalarla dolu ama amacımız, ihtiyacı ucuza karşılamak. Ucuz diye hiç giymeyeceğimiz ürünler almamaya dikkat edelim. Böylece daha çok ihtiyacımız olan bir şeye ödeme yapabiliriz.

İLKBAHARLA MODAYA DA RENK GELİYOR

Hava soğuk, yağışlı... Hava daha da soğuyacak, yağış daha da artacak ama modacılar baharı çoktan getirdi. Hazırlıklarını geçen yıldan yapan modacıların tasarımları vitrinlerdeki yerini almaya başladı. Dünya modasına yön veren dünyaca ünlü kentlerde yapılan defileler, bahar çiçeklerinin renklerinin kıyafetlere yön verdiğini gösteriyor bu yıl. Yıllardır gözdemiz olan mor bu yılın da vazgeçilmezleri arasında. Mavi, turuncu, yavruağzı, beyaz, sarı, yeşil de en çok kullanılan renklerden. Moda devlerinden Versace baharı çiçeklerle karşılayan markalardan.

80’lerin üzerine çamaşır suyu dökülmüş gibi olan modelleri de bu yılın moda desenleri arasında. Vogue’da ‘sokağın üniforması’ olarak adlandırılan denim, ağartılmış desenlere bürünecek.

Sezonun hit öğesi ise yeni nesil işçi tulumları olacak. Bu model, Hermes’ten Stella McCartney’e kadar tüm podyumlarda büyük ilgi gördü, gücünü ispatladı.

Takım elbiselerin ceketleri uzayıp kısalsa, yakaları genişleyip incelse de hep hayatımızda. Escada’da takım elbiseler mimoza ve narenciye tonlarına bürünmüş ve iddialı hâle gelmiş.