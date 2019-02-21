Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında bulunan Süleymaniye Camisinin çevresinde devriye atan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı turistlere kartpostal satmaya çalışan T.D. adlı bir kişiden şüphelenerek şahsı yakın takibe aldı.

Bu kapsamda çalışma yürüten yaya devriyeleri, T.D.’nin, yabancı 2 kadın turistin yanına yaklaşarak kartpostal satmaya çalıştığı sırada, Z.B.’nin cüzdanından el çabukluğu ile 20 lira aldığını tespit etti. Bunun üzerine hemen harekete geçen polis, şüpheli T.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.



Kadın turiste zanlının aldığı parayı iade eden polis, T.D.’yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli T.D., savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.