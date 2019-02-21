Edinilen bilgiye göre Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada otomobil, duraktan yolcu almak için duran halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından otomobilde bulunan 3 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil ise, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobil halk otobüsüne arkadan çarptı: 3 yaralı
21.02.2019 - 16:30 | Son Güncelleme: 21.02.2019 - 16:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de bir otomobilin, yolcu almak için duran halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada otomobil, duraktan yolcu almak için duran halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından otomobilde bulunan 3 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil ise, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza,otomobil,halk otobüsü,Kayseri,
606172 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606172.aspx
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