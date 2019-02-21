Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada otomobil, duraktan yolcu almak için duran halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından otomobilde bulunan 3 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil ise, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.