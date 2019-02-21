Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı 6'ncı kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. 11 Nisan Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara tanıtım için getirilen 'Kurtboğan' cinsi köpekler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Bölgede 'Guregh' olarak da adlandırılan köpeklerin, başta Sivas olmak üzere İstanbul ve Ankara'daki yarışmalarda birinciliği göğüsleyerek, dünyaca ünlü Kangal köpeklerine rakip olduğu öğrenildi.



Kurtboğan cinsi köpeklerin fiyatlarının 30 ile 50 bin lira arasında değiştiğini anlatan çoban köpeği yetiştiricisi Yunus Emre Kılıç, "Çoban köpeklerini tanıtmak için bugün tarım fuarındayız. Bu işi çocukluğumdan beri yapıyorum. Köpekleri tanıtmak için başka illere de gidiyoruz. Fuarı düzenleyen yetkililere teşekkür ediyoruz. Kurtboğan köpeklerimiz de biraz tedirginlik var, ilk defa böyle kapalı bir yere geliyorlar. Normalde katıldığımız festivaller açık alanda düzenleniyor. Köpekleri besliyoruz, büyütüyoruz ve ihtiyacı olan çobanlara yavrularını ücretsiz veriyoruz. Şu an burada 3 erkek, bir dişi bulunmaktadır. Fuarda köpeklere karşı bir ilgi var. Sağolsun meraklı arkadaşlarımız buraya gelip katılıyorlar. Buraya getirdiğimiz köpekleri 30 ile 50 bin lira arasında satışa sunduk" diye konuştu. Bu yıl altıncısı düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı 4 gün sürecek.