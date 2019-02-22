İstanbul’da birkaç gündür etkili olan sis, sabah saatlerinde de devam etti. İstanbul Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır.” İfadelerine yer verildi.
Şehir hatlarının bazı seferleri iptal edildi
22.02.2019 - 08:38 | Son Güncelleme: 22.02.2019 - 08:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da birkaç gündür etkili olan sis, sabah saatlerinde de etkili oldu. Sis nedeniyle Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : şehit hatları,vapur iptalleri,
606286 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606286.aspx
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