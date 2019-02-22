İstanbul’da birkaç gündür etkili olan sis, sabah saatlerinde de devam etti. İstanbul Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır.” İfadelerine yer verildi. 