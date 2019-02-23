Çivril ilçesi Kızılcasöğüt Mahallesi'nde bulunan bir apart dairede kalan bir kişiden şüphelenen polis şahsı takibe aldı. Bilal K.'yı kaldığı daireye gireceği sırada gözaltına alan polis yapılan GBT sorgusunda şahsın cezaevi firarisi olduğunu ayrıca hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak, satın almak ve kullanmak ile parada sahtecilik suçlarından yakalama kararı olduğunu öğrendi. Polis merkezine götürülen ve sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cezaevi firarisi kaldığı apartta yakalandı
23.02.2019 - 10:04 | Son Güncelleme: 23.02.2019 - 10:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’de cezaevi firarisi, kaldığı aparta girerken gözaltına alındı. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : cezaevi firarisi,yakalandı,Denizli,
606567 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606567.aspx
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