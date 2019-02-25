Kaza, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Park Fırat Dinlenme tesisi yakınlarında B.H idaresindeki 10 SP 444 plakalı araç, Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan E.A. idaresindeki 03 BP 985 plakalı araca çarptı. Kazada ağır yaralanan B.H., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep’e trafik kazası: 1 ölü
25.02.2019 - 10:00 | Son Güncelleme: 25.02.2019 - 10:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Park Fırat Dinlenme tesisi yakınlarında B.H idaresindeki 10 SP 444 plakalı araç, Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan E.A. idaresindeki 03 BP 985 plakalı araca çarptı. Kazada ağır yaralanan B.H., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gaziantep,Şanlıurfa,kaza,
606942 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606942.aspx
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