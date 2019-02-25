Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Didim’de yaşayan 22 yaşındaki hemşire Gülşen Ü., iş başvurusu yapmak için 40 gün önce Denizli’ye gitti. Annesi Huriye Gündoğdu’nun bilgisi dâhilinde Denizli’ye giden genç hemşireden o günden bu yana haber alınamıyordu. Kayıp başvurusunun ardından çalışma başlatan polis ekipleri genç hemşireyi Didim’in Akbük Mahallesinde erkek arkadaşının evinde buldu.

Hemşire Gülşen Ü. ve erkek arkadaşı ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.