Kuzey Marmara Otoyolu, Riva sapağında saat 12.00 sıralarında TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak, yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü İsmet Demir kazayı yara almadan atlatırken, TIR'da yüklü bulunan kumaş ruloları yola saçıldı. Polis yola saçılan malzemeler nedeniyle yolun iki şeridini trafiğe kapattı. TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kuzey Marmara Otoyolunda tır devrildi
26.02.2019 - 13:14 | Son Güncelleme: 26.02.2019 - 13:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarparak, devrildi. TIR'da yüklü bulunan kumaş ruloları yola saçılırken, sürücü İsmet Demir kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Kuzey Marmara,TIR,
607193 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/607193.aspx
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