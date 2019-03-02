Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Yeni Mahalle mahallesi yakınlarında meydana geldi. Malatya'da cep telefonu alım satım işiyle uğraşan Ali ve Alper Ünlü kardeşler, iddiaya göre, borçlu oldukları kişilerden kaçarak, bir hafta arayla Aydın'ın Didim ilçesine geldi. Ünlü kardeşlerin borçlu olduğu kişiler, iz sürerek dün Didim'e geldi, iki kardeşin kaldıkları yeri öğrendi. Ali Ünlü ve kardeşi Alper Ünlü ile yanlarına gelen 4 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Ünlü kardeşler tabancayla yaralandı, silahlı 4 kişi ise kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki kardeşi Didim Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahale sonrası Ünlü kardeşler Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olaydan sonra kaçan 4 zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Ağır yaralı Ali Ünlü, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alper Ünlü ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Alper Ünlü, diğer yakınlarıyla birlikte kardeşinin cenazesini teslim alarak, toprağa vermek üzere Malatya'ya götürdü. Gözaltındaki 4 zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

