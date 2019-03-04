Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Davada, bölgede keşif yapan bilirkişi heyeti, bir rapor hazırladı. Raporda “Kayadibi Göleti’nin Salda Gölü’ndeki su seviyesinin azalmasına sebep olacağı öngörülmektedir” denildi. Raporda, yosun balığı, yağ (çiçek) balığı, ot balığı ve sürüngen damalı yılan balığı gibi endemik türlerin Salda Gölü’nde yaşadığı belirtildi. İnşası tamamlanan Kayadibi Göleti’nde biriktirilen suyun, Salda Gölü’ne ulaşması gereken su miktarı, mineraller ile oksijenin düşmesine sebep olduğu, bunun da canlıların yaşama ortamının daralmasına yol açtığı kaydedildi. Gölet projesinin doğru olmadığı kanaatine varıldığı raporda “Alanın korunması gerektiği, ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptalinin uygun olacağı” ifade edildi.