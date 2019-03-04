Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Gülmek sana çok yakışıyor sözünün söylenmediği insan yoktur herhâlde. Çünkü gülmek herkese yakışır. Evet, gülmek sana, bana, herkese yakışıyor yakışmasına da, bunun yanı sıra bir sürü faydasının olduğu da bir gerçek. Hem de ispatlanmış bir gerçek. Bir düşünün, size içtenlikle gülen bir insanın karşısında ne kadar surat asabilirsiniz ki? Hele bir bebek... Etrafa gülücükler saçarken kayıtsız kalmanız mümkün mü? Kendinizi zorlasanız bile yapamazsınız. Deneyin, göreceksiniz. O içten gülümsemeye kocaman bir gülümsemeyle karşılık verirken, içinizin de ferahladığını, kendinizi mutlu hissettiğinizi göreceksiniz. Elbette içten bir gülümseme çok çok daha iyi ama sadece görüntü ya da nezaket için bile olsa gülümseme, öyle çok şeyi değiştiriyor ki inanamazsınız. Bu, bilimsel bir gerçek de aynı zamanda... Daha sık güldüğünüzde bir şeylerin değiştiğini, pozitif yönde değiştiğini göreceksiniz. Pepapp’ta da sıralandığı gibi, gülmek için en az 15 sebebiniz var...

1- Gülmek bulaşıcıdır. Evet, bulaşıcı olup da iyi olan neredeyse en iyi şeydir gülmek. Güldüğünde karşındaki de dayanamaz ve istemsiz bir şekilde güler. Sonra herkes mutlu.

2- Gülmek stres seviyesini düşürür. Çünkü endorfin hormonu salgılanır ve bu hormon da hep mutluluğumuz için çalışır.

3- Gülmek tabii bir ağrı kesicidir. Mesela düştüğünüzde gülmeyi deneyin.

4- Tebessüm güzeldir! Gülmek terapi gibidir ve negatif enerjiyi bir anda boşaltmamızı sağlar.

5- Gülmek kan basıncını düzenler. Korktuğunuzda ya da sinirlendiğinizde yalandan bile olsa gülümseyin.

6- Güldüğünüzde ağzınızı açtığınız için vücuda daha çok oksijen dolar, ciğerleriniz açılır.

7- Gülmek yüz kaslarını çalıştırır ve somurtmaktan daha fazla kalori yakmanızı sağlar.

8- Gülmek insanlarla ilişkileri kolaylaştırır. Özellikle iş görüşmelerinde ya da bir şey isteyeceğinizde çok etkilidir.

9- Gülmek kendinizi rahat ve samimi hissetmenizi sağlar. Beyin de bunu algılar ve güvensizliği rahatlığa çevirir.

10- Gülünce yüksek tansiyon düşer, heyecanla baş etmek kolaylaşır.

11- Gülmek, öz güveni yükseltir, çekiciliği artırır. Bu durum ikili ilişkilerde de çok işinize yarayacak.

12- Gülmek kırışıklığa sebep olmaz aksine yaşlanma sürecini yavaşlatır. Gülümserken 17, kaşları çatarken 37 kası çalıştırıyoruz çünkü.

13- Gülmek acı eşiğinin artmasını sağlar. Acıyı daha az hissedersiniz.

14- Telefonda yazılı konuşurken gülen emoji kullanmak bile gülümsetir; hem sizi hem karşınızdakini...

15- Sizi üzmeye çalışan birinin söylediğine karşı gülümserseniz, hem vereceğiniz cevabı iyi kurgulamak için vakit kazanır, hem karşınızdakine ‘yendim’ duygusunu yaşatmazsınız.