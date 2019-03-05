Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Canan Sokak'ta bulunan evine gelen İsmail Soymaz, eşi kapıyı açmayınca komşularından yardım istedi. Komşularının yardımıyla kapıyı açan Soymaz, eşi Ayşe Soymaz (52) ve kayınvalidesi Kezban Ercan'ı (81) yerde hareketsiz şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, anne ve kızının öldüğünü belirledi. Yapılan ilk incelemede Ayşe Soymaz ve Kezban Ercan'ın boğularak öldürüldükleri belirlendi. Anne ve kızının cesetleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"MAHALLEDE ÇOK HIRSIZLIK OLUYOR, TEDBİR ALINSIN"

Ölen kişilerin yakını Şükrü Özkaya, olayla ilgili yaptığı açıklamada, mahallede çok hırsızlık olayı olduğunu, buna karşı polisin bir an önce tedbir alması gerektiğini söyledi.

Bu olayla çok büyük bir acı yaşadıklarını anlatan Özkaya, "Bu acı bu gece hepimizin acısıdır. Türkiyemizin acısı olarak algılayalım ki bu acıyı biz yaşadık, benim yengem, babaannemiz, bu acıları biz yaşadık, son olsun. Büyüklerimize, ülkemizi yönetenlere, sesleniyorum. Emniyetimize sesleniyorum. Bu kişileri bulsunlar. Lütfen devletimizden rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özkaya, daha önce de söz konusu mahallede bir genç kızın öldürüldüğünü ifade etti.

Öte yandan binanın önünde toplanan mahalleli, yaşadıkları yerde hırsızlık olaylarının çok arttığını, yeterince önlem alınmadığını ve emniyetin gerekli tedbirleri almasını istedi.