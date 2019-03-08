Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çok sayıda vatandaş ilk namazı kılmak için camiye akın etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ise camiye gelerek namaz kıldı. Namaz çıkışında açıklama yapan Yıldırım “Cami güzel

şehrimizin heybetine, yedi tepeli İstanbul’un güzelliğine güzellik katacak muhteşem bir eser oldu. Resmî açılışı daha sonra Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak” ifadelerini kullandı..

REGAİB KANDİLİ İDRAK EDİLDİ

Mübarek üç ayların ilki receb ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece olarak kabul edilen Regaib Kandili’nde camileri dolduran müminler dua ve dilekleri ile bağışlanmak için Allahü tealaya yalvardı. Bağışların, ilahi nimetlerin bol olarak verildiği, dua ve dileklerin kabul edildiği, Müslüman âleminin bu ilk af gecesi müminler bol bol kaza ve nafile namazları kıldı. Hem Kur’ân-ı kerim okuyup hem de dinleyerek, günahlarının affı için tevbe ettiler. Kabir ve türbeler ziyaret edilip, eller semaya açıldı...