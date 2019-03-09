Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Mahallesi Fatih Bulvarı'nda seyreden Ercan Ö.'nün kullandığı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan hafriyat tırına arkadan çarptı. Kazada sürücü Ercan Ö, minibüste sıkışarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.