Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre İzmit Körfez Mahallesi mevki'i D-100 karayolu üzerinden yan yola giren T.A. idaresindeki tır, yan yoldan aynı istikamete gitmekte olan N.K. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında tırın önüne alarak yaklaşık 20 metre sürüklediği otomobil bariyer ile tır arasında sıkıştı. Sıkışan aracın kapılarını açamayan 4 kişilik aile ise itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıkarılan 1’i çocuk 4 kişilik aile bir süre kazanın şokunu atlatamadı. Kullanılamaz hale gelen otomobil otoparka çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

