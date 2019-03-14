Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta oyuncu Demet Akbağ’ın yapımcı eşi Zafer Çika (51), önceki gün hava yolu ile İzmir’e geldi. Buradan halasının oğlu Muammer Renda yönetimindeki pikap ile Çeşme’ye gitmek üzere yola çıktı. Sürücü, İstihkâm Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan araç ardından şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Muammer Renda ve Zafer Çika yaralandı. Emniyet kemerini takmayan Çika’nın ön camdan fırladığı belirlendi.

Ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Çika, kurtarılamadı. Kaza haberini öğrenen Akbağ, hemen hava yoluyla İzmir’e gitti. Akbağ, doktorların verdiği ölüm haberi ile yıkıldı. Çika’nın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Alsancak Hocazade Camii’nden kaldırılıp Çeşme’de toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım, oyuncu Akbağ’a başsağlığı diledi. Bu arada Muammer Renda’nın hastaneden taburcu olduğu öğrenildi. Akbağ ve eşi Çika’nın Çeşme’nin Alaçatı Mahallesi’nde restoran ve bir evleri bulunuyor.

Akıllara Uzay Heparı geldi

Ünlü müzik yapımcısı Uzay Heparı, 20 Mayıs 1994 tarihinde 24 yaşındayken, kısa süre önce aldığı motosikletle İstanbul’da Demet Akbağ’ın park hâlindeki arabasına çarpmış ve boynu kırılmıştı. Heparı, hastanede 11 gün süren bitkisel hayatın ardından 31 Mayıs 1994’te hayatını kaybetmişti.