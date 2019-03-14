Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılışını önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı’nda seferler başladı. İlk günden banliyö trenine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

Hat, eskiden 185 dakika olan 76 km’lik Gebze-Halkalı arasındaki yolu 115 dakikaya indirirken proje kapsamında birçok istasyon da yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Hattın çok konforlu ve zamandan kazandıran bir araç olduğunu ifade eden Hanefi Bahadır “Çok iyi oldu, çok iyi bir hizmet. Altı senedir açılmıyordu, Küçükçekmece’den Sirkeci’ye gidiyorum. Konforlu, daha ne olacak. Metrobüsle gidiyordum hem fazla ücret ödüyordum” dedi.

Banliyö tren hattını merak ettiği için bindiğini söyleyen Murat Hamamcı “Zeytinburnu’ndan gezmeye gittik. Tekrar geri döndük. Çok rahat. Önceki banliyö trenlerinde bir tek Sirkeci-Halkalı hattı oluyordu ve çok kalabalık oluyordu ama bu tren uzun ve çok iyi” ifadelerini kullandı.

Gezmek için trene binen Recep Elmacı ise “Biz bugün tren için gezmeye gidiyoruz. Oraları gezip bakacağız. Başkanımıza teşekkür ederim. Hayırlı olsun, bütün vatana. Bu hatla 185 dakikalık yolculuk 115 dakikaya indi. Buradan Gebze’ye arabayla gitsen iki buçuk saate gidemezsin” diye konuştu.

Tren hattında yolculuk yapan Hüseyin Elevli de “Çok güzel bir hizmet. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ben Maltepe’ye gidiyorum. Kızım var orada. Kızımın yanına gitmek için iki buçuk üç saatte köprüyü geçemiyorduk. Özellikle trafiğe yakalanırsak daha da berbat oluyordu. Aslında 50 sene önce yapılması gerekirdi. Yapanlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.