Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi ara sokaklarında devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ikazına rağmen otomobil durmayınca, ana arterler ve bağlantılı yollarda polis tarafından önlem alındı. Kıyıboyu Caddesi'ne girerek kaçışlarını sürdüren şüpheliler, kaldırıma çarparak tekerini patlattıkları otomobille bir süre daha kaçmaya devam etti.

Polis ekipleri, Yeşiloba Mahallesi girişinde yolu trafiğe kapatarak otomobili durdurdu.

Araçtan indirilen iki şüpheli, kelepçe takılarak gözaltına alındı. Otomobilde arama yapan ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

'NİYEYMİŞ ADAM MI ÖLDÜRMÜŞÜZ, PİŞMAN DEĞİLİM'

Gazetecilerin neden kaçtıklarını sormaları üzerine "Hangi kanalda çıkacağız" diyen şüpheliler, incelemenin ardından polis merkezine götürüldü. Sürücü S.A ise pişman mısın sorusuna,” Niyeymiş adam mı öldürmüşüz, pişman değilim” yanıtını verdi. Sürücünün yanında bulunan bir kişi ise,” Ehliyet yoktu kaçtık” diye pişkin cevap verdi.

Yapılan alkol testinde sürücü 0.61 promil alkollü çıktı.