Michael ve Susan Dell çifti, ABD’de 10 yaş ve altındaki 25 milyon çocuk için toplam 6,25 milyar dolarlık dev bir bağış programı başlattı. “Invest America” kapsamında her çocuğun yatırım hesabına 250 dolarlık başlangıç desteği sağlanacak. Program, genç Amerikalılara 18 yaşında güçlü bir finansal başlangıç sunmayı hedefliyor.

Dell Technologies Üst Yöneticisi (CEO) Michael Dell ve eşi Susan Dell, ABD'de 10 yaş ve altındaki 25 milyon çocuğun yatırım hesabına toplam 6,25 milyar dolarlık bağışta bulunacağını açıkladı.

Dell çifti, söz konusu bağışa dair bir video ve ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Sürekli büyümeye devam eden bir yatırım varsa, o da çocuklara yapılan yatırımdır. Onlar bizim geleceğimizdir." ifadelerine yer verildi.

Bu inancın, 18 yaşın altındaki her Amerikan çocuğuna doğumdan itibaren vergi avantajı sağlayan bir yatırım hesabına erişim imkanı sunan, ailelerinin zaman içinde etkinleştirebileceği ve katkıda bulunabileceği, "Invest America" girişimini desteklemelerinin arkasındaki itici güç olduğu vurgulanan açıklamada, bu kapsamda 6,25 milyar dolarlık bağış taahhüdünde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, gelecek yıldan itibaren ABD Hazinesi'nin 1 Ocak 2025 tarihinde veya sonrasında doğan her bebeğin "Invest America" yatırım hesabına 1000 dolar katkıda bulunacağına işaret edilerek, bu yatırım hesaplarının basit, güvenli ve zaman içinde piyasa getirileriyle değer kazanacak şekilde yapılandırıldığı aktarıldı.

Böylelikle genç Amerikalıların 18 yaşına geldiklerinde, eğitimlerine devam etmek, mesleki eğitim almak, ev sahibi olmak veya gelecek için birikim yapmak için finansal bir temele sahip olacakları belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bizi en çok heyecanlandıran şey, bu fırsatı daha fazla çocuğa ulaştırma imkanı oldu. Hayırseverlik fonlarımız aracılığıyla, 25 milyon ek hesap için 250'şer dolarlık başlangıç yatırımı sağlamak üzere 6,25 milyar dolar katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu katkılar, hükümetin yeni doğanlara yönelik hibesi için belirlenen tarihten önce doğmuş 10 yaş ve altındaki çocukların büyük çoğunluğuna ulaşacak."

Açıklamada, kayıtların tamamlanmasının ardından fon kalırsa, daha büyük yaştaki çocukların da bu katkıdan faydalanabileceği dile getirildi.

Dell Technologies gibi bazı işverenlerin de ABD'li çalışanlarının yeni doğan çocukları için hükümet katkısına destek sağlayabileceği ifade edilen açıklamada, çocukların geleceği için katkı yapılması çağrısında bulunuldu.

ABD'de temmuz ayında yasalaşan kapsamlı vergi indirimleri ve harcama kesintileri içeren düzenleme, 2025 başından 2028'e kadar doğan ABD vatandaşlarının "Trump hesabı" olarak adlandırılan yatırım hesaplarına 1000 dolarlık federal hibe aktarılması hükmünü de içeriyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, söz konusu hesaplara dair bugün açıklama yapması bekleniyor.

