Zonguldak’ta 10 metrekarelik dükkanda yorgancılık yapan Ercan Avcı, büyük bir tekstil tesisi kurarak şimdi 1,5 dönümlük iş yerini yönetiyor. Kısa sürede çalışan sayısını artıracağını belirten Avcı, Balkan ülkelerine de ihracat yaptığını söyledi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Ercan Avcı, babasından devraldığı yorgancılığı 45 yıl sürdürdüğünü, ancak mesleğin artık sürdürülebilir olmadığını görmesi üzerine tekstile yöneldiğini ifade etti.

1,5 DÖNÜMLÜK TESİS KURDU

İlk dikimlerini özel sipariş üzerine yaptığını, beğenilmesiyle birlikte işi büyüttüğünü ve bugün 15–20 çalışanla üretim yaptıklarını aktardı. Tesisin bin beş yüz metrekare olduğunu belirten Avcı, ileride 100 kişinin çalışacağı daha büyük bir üretim alanı kurmayı hedeflediğini dile getirdi. Altı yedi ayda bu kadar hızlı büyüme beklemediklerini vurgulayan Avcı, yorgancılığı tamamen bırakmadığını, özel sipariş geldiğinde hâlâ kendi elleriyle yorgan diktiğini söyledi.

"HEDEFİM DAHA BÜYÜK FABRİKA KURMAK"

Avcı, "Babamın mesleği yorgancılık. Ben 45 sene bu işi yaptım. Ancak belli bir yaştan sonra yorgancılığın sürdürülemediğini gördüm ve tekstile yönelmek istedim. İlk dikimlerimi özel sipariş olarak yaptım, beğenildi. Bunun üzerine işi büyüttüm. Şu an 15–20 çalışanımız var. Talepler güzel. Hedefim daha büyük bir fabrika kurmak."

YURT DIŞINA DA GÖNDERİYORLAR

Türkiye’nin birçok iline üretim yaptıklarını belirten Avcı, özellikle Hatay’a yoğun şekilde iş kıyafeti gönderdiklerini, Gürcistan ile temasların sürdüğünü ve Balkan ülkelerine de ihracat yapıldığını ifade ederek şöyle dedi:

"Burası bin beş yüz metrekare bir tesis. İleride 100 kişinin çalışacağı büyük bir alan oluşturmak istiyorum. Altı yedi ay oldu başlayalı, bu kadar hızlı büyümeyi beklemiyorduk."

Yorgancılığı tamamen bırakmadığını da ifade eden Avcı, özel sipariş olduğunda hâlâ kendi elleriyle yorgan diktiğini söyledi. Türkiye'nin birçok iline üretim yaptıklarını belirten Avcı, özellikle Hatay başta olmak üzere pek çok ile iş kıyafeti gönderdiklerini, Gürcistan ile görüşmelerin sürdüğünü ve Balkan ülkelerine de ihracat yapıldığını ifade etti.

