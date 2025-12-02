Türkiye’deki insanların yüzde 80’inde görülen D vitamini eksikliğine dikkat çeken uzman isim, uyardı. D vitamini için en uygun saatlerin 10.00-16.00 arası olduğunu belirten Dr. Hasan Hacıosman, 20 dakika güneşte kalınması gerektiğini hatırlattı. Hacıosman, D vitamini eksikliğinin saç dökülmesi ve erken yaşlanma sebebi olabileceğini vurguladı.

İç Hastalıkları Bölümü’nde görevli öğretim görevlisi Dr. Hasan Hacıosman, Türkiye'nin yüzde 70-80'inde D vitamini eksikliği görüldüğünü belirtti. Hacıosman “Ülkemiz güneşli bir ülke olabilir ama UVB'nin cilde ulaşması için gereken şartlarda genellikle sağlanmıyor. UVB'nin etkin olabilmesi için güneşi 10.00-16.00 arasında 10-20 dakika almak gerekir" dedi.

TÜRKİYE'DE D VİTAMİNİ NEDEN DÜŞÜK?

Hacıosman Türkiye’nin güneşli bir ülke olmasına rağmen D vitamini düzeylerinin yaygın olarak düşük çıkmasının temel nedenini ise şöyle açıkladı:

Modern alışkanlıklar, Ultraviyole B ışınlarının (UVB) yetersizliği, ten rengi ve kapalı giyim gibi çevresel faktörlerden kaynaklanmaktadır. Beslenmenin ise çok sınırlı bir etkisi vardır. Ülkemiz güneşli bir ülke olabilir ama UVB'nin cilde ulaşması için gereken şartlar genellikle sağlanmıyor.

Saç dökülmesi ve erken yaşlanmanın ilk etkenlerinden biri

D vitamininin sadece kemik sağlığında etkili olmadığını söyleyen Hacıosman, bağışıklık, hormon dengesi, kas gücü, cilt yenilenmesi, beyin ve metabolizma üzerinde de etkileri olduğunu söyledi.

Kas, kemik, cilt üzerinde de etkili

“DÖKÜLMEYİ HIZLANDIRIR”

D vitamini eksikliğinin saç dökülmesi ve erken yaşlanma sebebi olabileceğine dikkat çeken Hacıosman şunları söyledi:

D vitamini saç folikül kök hücrelerini aktive eder, eksikliğinde foliküller uzun süren dinlenme fazına girer. Böylelikle saç dökülmesi artar. Ayrıca alopecia areata gibi otoimmün saç dökülmelerinde D vitamini ciddi şekilde düşük bulunmuştur. D vitamin eksikliği saçlarda keratinizasyon bozukluğu ve inflamasyon artışı oluşturur bu da dökülmeyi hızlandırır. D vitamini 20 ng/mL altı olan hastalarda saç dökülmesi sık görülmektedir. Tedavi ile genellikle 2-3 ayda dökülme azalmaktadır.

