Türkiye’nin en kirli havasına sahip ili belli oldu. Dünya Hava Kalitesi Endeksi'ne göre 26 Kasım'da ulaştığı 443 AQI skoru ile ülkenin en kirli ili olarak kayıtlara geçen Iğdır, yeniden en kirli il olarak tespit edildi.

HER 3 ÖLÜMDEN BİRİNİN SEBEBİ: KİRLİLİK

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun (THHP) raporuna göre Iğdır'da son yıllarda meydana gelen her üç ölümden birinin hava kirliliğiyle ilişkili olduğu belirtildi.

Uzmanlar kirli havanın her yıl on binlerce erken ölüme yol açabileceği vurgulayarak Iğdır’da yaşayanları uyardı.

Havası en kirli il Iğdır oldu

Hava kirliliği nedeniyle dışarı çıkarken sürekli maske taktığını söyleyen Mehmet Emin Öner şunları söyledi:

Türkiye'de 81 il içinde en kötü hava şartları olan ildir, Iğdır. Alt yapı çalışması var uzun sürdü. Buna çözüm olarak toz çıkmasın diye bir sulama da yapılabilir. Yani asfalt yapılmıyorsa bile yani maddi güç yetmiyorsa eğer bir sulama yapılsın.

RADYASYON RİSKİ DE VAR

Öte yandan kentte hava kirliliğinin en temel nedenlerinden biri olarak dağların hava sirkülasyonunu yavaşlatması gösteriliyor.

Türkiye'deki hava kirliliği artmaya devam ediyor

Kalitesiz kömür kullanımı, aşırı betonlaşma, doğal gaz kullanımın az olması, şehirde hayvan besiciliğin devam etmesi, çevre kirliliği, yıllardır bitmeyen alt yapı çalışmaları, plansız şehirleşme de kirliliği artıran önemli etkenler arasında bulunuyor.

Kömür, doğal gaz kullanımı kirliliği artırıyor

Iğdır’da hava kirliliği dışında bir diğer risk taşıyan faktör de radyasyon. Bölgedeki radyasyon kanser vakaları ile KOAH ve astım gibi solunum yolu hastalıklarının artmasına neden oluyor.

