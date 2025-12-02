Ankara Gölbaşı’nda boş bir arazide kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılan çok sayıda sucuk, kavurma ve salam bulundu. İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edilirken, ürünleri atan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan boş bir araziye kimler tarafından ve ne amaçla bırakıldığı belirlenemeyen et ürünleri, bölgeden geçen bir vatandaş tarafından fark edildi.

Sucuk, kavurma ve salam... Boş arazide yüzlerce kilo bulundu

YÜZLERCE KİLO ARAZİYE SAÇILMIŞ

Çok sayıda sucuk, kavurma ve salamın gelişigüzel şekilde atıldığını gören vatandaş, durumu cep telefonuyla kaydederek yetkili kurumlara ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye ekiplerin yönlendirildiği, ürünlerin kimler tarafından bırakıldığının tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası