Önceki gün yaşanan olayda, Bağlar ilçesinde bulunan cezaevi semtinde dönmek isteyen bir araç, başka bir aracın arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkarak Parkorman alt geçidine uçmuş, olayda 5 kişi yaralanmıştı. Alt geçide uçan aracın görüntüleri şehir polis kameralarına yansıdı. Görüntülerde olay anında yolun karşısına geçmeye çalışan 3 genç ile alt yoldaki bebek arabasıyla yürüyen 2 kadının ölümden saliselerle kurtulduğu görülüyor.
Ölümden saliselerle kurtuldular
22.03.2019 - 14:10 | Son Güncelleme: 22.03.2019 - 14:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’da bir aracın arkadan çarpması sonucu üst geçitten düşen aracın görüntüleri ortaya çıktı. Kazada, üstte ve alt geçitte bulunan 6 kişinin ölümden saliselerle kurtulduğu görüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır,Bağlar,kaza,
611896 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/611896.aspx
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