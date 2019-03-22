Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün yaşanan olayda, Bağlar ilçesinde bulunan cezaevi semtinde dönmek isteyen bir araç, başka bir aracın arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkarak Parkorman alt geçidine uçmuş, olayda 5 kişi yaralanmıştı. Alt geçide uçan aracın görüntüleri şehir polis kameralarına yansıdı. Görüntülerde olay anında yolun karşısına geçmeye çalışan 3 genç ile alt yoldaki bebek arabasıyla yürüyen 2 kadının ölümden saliselerle kurtulduğu görülüyor.