İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bursa-Ankara karayolunun gidiş ve dönüş şeritlerinde uygulama hız kesmeden devam ediyor. Şehrin giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalarda şüphelenilen araçlar durdurularak didik didik aranıyor. Aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve mermileri ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Silahla yakalanan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Araçlardan ruhsatsız silah ve uyuşturucu çıktı
22.03.2019 - 20:25 | Son Güncelleme: 22.03.2019 - 20:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında 3 araçta ruhsatsız silah ve bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi.
Etiketler : Bursa,
611984 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/611984.aspx
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