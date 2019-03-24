Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dobruca Mahallesi'nde Uludağ'a kısa sürede ulaşım sağlamak için 2014 yılında kullanıma açılan Dobruca Yolu'nda, otobüs ve kamyonların girişi yasak olmasına rağmen son 3 yıl içerisinde yaşanan otobüs kazalarında 3 kişi ölürken 100'ün üzerinde vatandaş yaralanmıştı. Son olarak 1 Mart 2019 tarihinde öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrilmiş ve yol kazanın ardından trafiğe kapatılmıştı. Karayolları ve Belediye ekiplerinin çalışmalarının ardından otobüs ve kamyonların yolu kullanmamaları için, yolun giriş ve çıkışlarına beton bariyerler ile daraltma yapıldı. Ayrıca yine giriş ve çıkışlara demir yükseltiler kurularak yüksekliği 2 metre 60 santimetreyi geçen araçların yola girişleri engellenerek yol trafiğe açıldı.

2014 yılında komisyon kuruldu

2014 yılında aynı yolda 3 gün içinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaların yaşanmasının ardından Münir Karaloğlu idaresindeki Bursa Valiliği tarafından, bu tür üzücü olayların tekrarlanmaması için yerinde incelemeler yapmak ve gerekirse yeni tedbirler alınarak yol güvenliğinin daha sağlıklı hale getirilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü uzmanlarının yer aldığı bir komisyon oluşturuldu. Komisyonda çalışmalar tamamlanana kadar yolun ağır vasıtalara kapatılması kararı alındı.

Kazaların ardından valilik talimatıyla söz konusu yolda inceleme yapan komisyon, raporunu ve alınacak tedbirleri açıkladı. İncelemede, yolun yapım, işaretleme ve trafik güvenliği açısından bariyerleme sistemlerinde bir eksiklik olmadığının belirlendiği bildirildi. Raporda, ağır tonajlı araçların sürekli eğimli yolda tırmanırken çok yavaş seyrettiği, bunun da hatalı sollamalara sebep olduğu, inişte ise frenleme sistemlerini aşırı kullandıkları için balatalarında ısınma ve buna bağlı fren boşalması ve fren tutmaması riski bulunduğu ifade edildi. Bununla ilgili acilen hem İnkaya bağlantısı, hem de Doburca bağlantı kesimlerinden ağır tonajlı araçların girişini engelleyici işaretlerin görünür yerlere konulması, kamyon, otobüs, tır, çekici ve tırların girmesinin engellenmesi kararı alındığı kaydedildi.

Raporda, "İniş yönünde araçların hızlanmasını engelleyecek şekilde hız kesici ses bantlarının arttırılarak virajlara yaklaştıkça sıklaştırılması, 30 kilometre hız sınırının asfalt zemine de aralıklarla yerleştirilmesi, gece sürüş emniyetini arttırma açısından yol üstü şerit çizgilerine ilave olarak reflektif butonlar kurulması ve özellikle viraj bölgelerinde güvenliği yüksek ağır hizmet tipi korkuluk sisteminin uygulanması, bu bölgede gereksiz duraklama ve parkların önüne geçilmesi ve viraja aşağı kesimden açılan tali yolun iptal edilmesi uygun görülmüştür. Bu tedbirler alındıktan sonra yolun küçük araç diye tabir edilen otomobil, kamyonet, minibüs gibi araçlara açılması kararlaştırılmıştır" denildi.

Ağır tonajlı araçlar kaçak geçiş yaptı

Kestirme yolun her iki girişinde de ağır tonajlı araçların girişinin yasak olduğunu gösteren uyarıcı levhalar asılsa da araçlar yola kaçak giriş yapmaya devam etti. 5 yılık süre zarfında kaçak giriş yapan otobüsler yüzünden aralarında öğrencilerinde bulunduğu yüzlerce vatandaş yaralandı. 3 kişi de hayatını kaybetti. Kural tanımaz sürücülerin kaçak geçişlere devam etmesi üzerine ekipler çareyi yolu büyük araç geçişlerini engelleyecek şekilde daraltmakta buldu. Geçtiğimiz hafta her iki bölgeden daraltılarak büyük araç geçişine engellenen kestirme yola ek olarak dubalar ve uyarı tabelaları yerleştirildi.