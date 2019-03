Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Günümüzde kadın-erkek ayrımı olmaksızın herkes ‘yaşsız’ olma derdinde. Birkaç yaş genç görünmek için bıçak altına yatanlar, estetisyenlere servet yatıranlar... Son dönemde sosyal medyada kullanacağı ‘selfie’ iyi çıkmadığı için burun ameliyatları yaptıranlar, gülüş estetikleri, cilt germek için örümcek ağları, Fransız ağları, slikonlar, botokslar; daha neler neler... Fakat bütün bunları yaptırmak için aylarca, yıllarca uğraşıp hâlinden mutsuz olanlara ne demeli? Söylenecek şeyler çok olabilir ama biz bu konuda üniversite eğitiminin ardından yurt içi ve dışında ders ve seminerlere katılmış, sayısız estetisyen yetiştirmiş, bitkileri tanımak, kime iyi geleceğini anlamak için yıllardır laboratuvar araştırmaları yapmakta olan bir uzmana danışalım istedim. Kendisine bilim ve bitkiyi referans almış, her cilt tipinin parmak işi gibi eşsiz olduğundan hareketle kozmetik bilimini ‘özelleştirmiş’ olan Seda Sakacı Çelik’le ‘akla gelen sorular’ içerikli bir görüşme yaptım. Seda Hanım, 7-8 yıl önce ‘yiyemediğiniz şeyi cildinize sürmeyin’ cümlesini ilk sarf eden isim. Yıllar geçtikçe, araştırmalar yaptıkça, yiyebildiğimiz her şeyin her cilde sürülmeyeceğini deneylerle gören Aromatik Tıbbi Bitkiler ve Kozmetoloji Uzmanı Seda Sakacı’dan öğrendim ki, cilt analizi şart. Doğal olsun diye yüzümüze yoğurtla balı karıştırıp sürmek yetmiyor. Şifa kaynağı bal bile cildimize zarar verebiliyor.

¥ Kişiye özel kozmetik ne demek?

Nasıl parmak izimiz bize özelse, cildimizin yapısı da bize özel. Vazgeçtim kozmetiklerden, hep söylediğimiz doğal ürünler de herkese yaramayabilir. ‘Badem yağı ile falanca yağı birleştireyim, cildime süreyim, yumuşatsın’ olmaz. Çünkü her insanın saçının dokusu, maskelere, nemlendiricilere, yoğurda, yağa verdiği tepki de ayrı. Nasıl bir rahatsızlığı olana şu ya da bu besin önerilmiyorsa, cildin tipine göre faydalı ya da zararlı bitkiler de var. Yani kozmetik asla paket olmamalı, kişiye özel olmalı.

¥ Peki ne yapmak gerek önce?

Danışanlarımız gelir. Önce cildini analiz ederiz. Alt katmanlarda ne var, yaşlanma ve saçının beyazlama hızı ne? Nabzını, tansiyonunu, kan grubunu ölçüp hassasiyetlerini öğreniyorsak, cildini de 1,5 saat süren bir görüşme ve analiz seansında görebiliyoruz. Buna göre kendisine nemlendiriciden güneş koruyucuya kadar ürünler hazırlıyoruz.

¥ Ömür boyu mu kullanacak o ürünleri?

Aslında cilt tipini belirlediğimizde hemen hemen ömür boyu yol haritasını da vermiş oluyoruz. Nasıl kimliğini yanında taşıyorsa danışanımız, cilt kimliğini de yanında taşıyor. Elbette hastalıklar sebebiyle cilt reaksiyonunun değiştiği dönemler olabilir. O zaman küçük dokunuşlar gerekebilir.

¥ Bu analiz ne zaman yapılmalı? 20’li yaşlar mı?

Bebeklikte bile yapılabilir. O zaman çocuğun nasıl pişik olmayacağını bile söyleyebilirim analiz sonrası. Ardından büyüdükçe neler yiyecek, nasıl korunacak? Bu sayede gençlerimizin korkulu rüyası olan akneler, izler, sivilceler hiç çıkmayabilir. Hiç egzama olmayabiliriz. Çünkü cildiniz ne istiyor, ne istemiyor anlarız.

¥ Bunları yeni öğrendik, sivilceler çıktı, geçti ya da geçmedi ama izi kaldı. Çok geç mi?

Hiç geç değil. O seviyede de yine kozmetolojik haritasını çıkararak o izlerin hayatınızdan çıkmasını sağlayabiliriz.

¥ Yani diyorsunuz ki, bal, yoğurt çok iyi ama herkese değil.

Evet, kesinlikle. Mesela yoğurt iyi gelebilir, bal iyi gelebilir ama karıştırdığınızda kızınıza iyi gelirken size rahatsızlık verebilir.

¥ Saçımız geç beyazlar mı mesela? Daha geç kırışır mıyız çok önce tedbir alarak?

Malum herkeste kırışıklık aynı zamanda başlamıyor. Dış etkenler, cilt tipi her şey etkili. Çok makyaj yapanla hiç yapmayan, nemlendiren ve nemlendirmeyen... Daha birçok özellik var. Mümkün olan en erken zamanda teşhisle bütün bu olumsuz etkiler gecikebilir. Saç beyazlaması, dökülmesi, kırışıklık... Ciltle ilgili her şey için çok erken tespit şart. Bebek için bile.

¥ 70 yaşında biri 50 gibi görünebilir yani?

Yani neredeyse... Yaş aralığı değişebilir görünümde ama çok ama çok fark eder muhakkak...

AMAN DİKKAT!..

¥ Bir marka, bir etken madde değil. Cildinize özel olmalı. Peeling alıyorsunuz markaya, fiyata bakarak. Sonra yarar yerine zarar veriyor, savunma gücünü azaltıyor cildin.

¥ Cildimiz bütün bedenimizi, organlarımızı koruyan en önemli kalkan. Savunucumuz. Onu tanıyıp ona göre hareket edelim.

¥ Yaşı inkar eden görünüm istiyorsak doğru hareket etmeli, kozmetolojik kimlikle

ilerlemeliyiz.

¥ Ev tipi kozmetik evet ama herkese her şey değil.

¥ Tamam makyaj yapın da, her ürünü yüzünüze sürmeyin. Etken maddelerine göre doğal ürünler kullanın.

¥ Lazer size uygun mu değil mi? Epilasyonda hangi yöntem cildinize zarar vermez, öğrenmeden yaptırmayın.

50 FAKTÖR KORUMA EN İYİSİ OLMAYABİLİR

Bilgi değişken. Dün güneşin dik zamanlarında dışarı çıkmayın derdik, şimdi ‘güneşin dik olduğu zamanda güneş alın ki, D vitamininiz eksik olmasın’ diyoruz. Güneş koruyucuyu da her mevsim kullanın mutlaka ama kaç faktör? 25, 30, 50? Burada da tek bir cevap yok. Beyaz ten, buğday, esmer... Belki size 30 yetecek, belki fazla gelecek. Mutlaka cilt analizine göre belirlemelisiniz. Aksi hâlde hiç gerek yokken, 50 faktör kullanarak cildinize zarar veriyor olabilirsiniz.