Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde orta kuvvette zirai don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın güneydoğusu (Bilecik, Sakarya ve Bursa'nın güneyi), İç Ege (Afyon, Uşak ve Kütahya), Göller Yöresi (Burdur ve Isparta), İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde, bugün gece saatlerinden 31 Mart sabahına kadar sürecek orta kuvvette zirai don riski bulunuyor.

Bu nedenle, meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin tedbir almaları gerekiyor.