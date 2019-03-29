Sosyal medyada paylaşılan bu video hem insanları güldürdü, hem de düşündürdü. Oylat böylesinde temizlik çalışması yapan yaşlı adam, köşede bulunan çöp poşedine yöneldiği sırada ağzını açtı. Bu sırada poşetin içinden çıkan çocuğu görünce hayatının şokunu yaşadı. Çocuk gülerek poşetle birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı. Görüntüler sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.
Yok böyle bir şaka!
29.03.2019 - 16:55 | Son Güncelleme: 29.03.2019 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinin tatil mekanı Oylat'ta çekilen ve sosyal medyada paylaşılan video tıklanma rekorları kırıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : bursa,oylat,şaka,
613586 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/613586.aspx
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