Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda, satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 250 gram metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

