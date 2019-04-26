Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda, satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 250 gram metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
26.04.2019 - 16:48 | Son Güncelleme: 26.04.2019 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda, satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 250 gram metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,uyuşturucu,operasyon,
620421 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/620421.aspx
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