Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden, güney kesimlerde yer yer güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 22

İzmir: Az bulutlu, gece saatlerinde parçalı bulutlu 28

Adana: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Bursa: Az bulutlu 25

Antalya: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı bulutlu 16

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı bulutlu 13

Diyarbakır: Az bulutlu 22