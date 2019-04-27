Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden, güney kesimlerde yer yer güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 22 
İzmir: Az bulutlu, gece saatlerinde parçalı bulutlu 28 
Adana: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 
Bursa: Az bulutlu 25 
Antalya: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 
Samsun: Parçalı bulutlu 16 
Trabzon: Parçalı bulutlu 14 
Erzurum: Parçalı bulutlu 13 
Diyarbakır: Az bulutlu 22 