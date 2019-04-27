Edinilen bilgiye göre, Yenice istikametinden Karabük istikametine giden Aziz K. (24) yönetimindeki araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uzunkum Mevkii trafik ışıklarının sağ tarafında bulunan demir bariyerlere çarptı. Demir bariyerleri parçalayarak zemine düşen sürücü Aziz K. (24) yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Direksiyon hakimiyetini kaybetti; zemine düştü
27.04.2019 - 10:39 | Son Güncelleme: 27.04.2019 - 10:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Yenice ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla birlikte zemine düştü.
Edinilen bilgiye göre, Yenice istikametinden Karabük istikametine giden Aziz K. (24) yönetimindeki araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uzunkum Mevkii trafik ışıklarının sağ tarafında bulunan demir bariyerlere çarptı. Demir bariyerleri parçalayarak zemine düşen sürücü Aziz K. (24) yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : direksiyon hakimiyeti,zemine düştü,Zonguldak,
620554 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/620554.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER