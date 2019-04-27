Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursunbey-Kütahya seferini yapan Akif Kireççi yönetimindeki seyahat firmasına ait otobüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki yolculardan 7'si yaralandı. Yaralılar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
27.04.2019 - 14:11 | Son Güncelleme: 27.04.2019 - 14:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursunbey-Kütahya seferini yapan Akif Kireççi yönetimindeki seyahat firmasına ait otobüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kütahya,otobüs,kaza,
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