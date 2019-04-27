Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursunbey-Kütahya seferini yapan Akif Kireççi yönetimindeki seyahat firmasına ait otobüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki yolculardan 7'si yaralandı. Yaralılar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

