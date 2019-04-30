Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı bulutlu 22

Erzurum: Parçalı bulutlu 17

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23