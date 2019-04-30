Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 31 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23 
Trabzon: Parçalı bulutlu 22 
Erzurum: Parçalı bulutlu 17 
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23 